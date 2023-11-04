家長想幫孩子投資，該怎麼選？一名網友在PTT發文詢問小孩的存股規劃，他目前比較傾向存0050等ETF，但不少網友建議他買QQQ（那斯達克100 ETF），有人統整4大優點包括配息低以追求成長為主、稅金低、地緣風險低，以及績效比0050好。

有網友在PTT指出，近日他和家人規劃幫小孩理財，打算定期不定額投資，考慮標的為00628或0050，會持續這種投資到小孩大學畢業，時間約15年，他詢問網友是否有其他更好的建議。

不少網友推薦買QQQ，「QQQ配息低、繳的稅低、地緣風險低，績效比0050好」、「QQQ永不賣出」、「只買不賣就美股QQQ、VOO，有在操作就台股006208」。但也有網友認為「你人在台灣就買富邦NASDAQ 00662，不用換匯不用複委託多繳手續費」。

先前有網友統計，0050、VTI過去10年不含息的年化報酬率，分別為7.79%以及7.86%，SPY有8.9%，QQQ以及SMH則高達15.4%跟20.95%。

投資達人股魚先前在理財達人秀節目中指出，幫小孩挑選投資標的要慎選，否則最終結果會差很大，以初始本金100萬，銀行定存1.6%計算，10年後金額117萬，20年後137萬；若以指數型ETF約8%以及個股投資15%計算，10年後滾出金額分別為222萬以及404萬，20年後則為493萬和1637萬，與定存相比，最多相差逾1千萬。

※中時新聞網提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。