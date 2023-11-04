從明（2024）年元月起，半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）將無法獲得三款DUV機台出口中國大陸的許可證。此前，ASML手上仍有很多來自中國大陸的DUV訂單尚未出貨，ASML中國區總裁沈波日前表示，「今年給了我們一個喘息的機會，把過去一兩年欠客戶、欠中國市場的『帳』（指訂單）趕緊補一補。」

ASML今年是第五次參加中國國際進口博覽會。第一財經報導，沈波受訪時表示，因產能供不應求，目前ASML手上尚未執行的訂單規模約為350億歐元（約台幣1.2兆元），這些訂單是在2021年和2022年下單的，積壓的訂單中有不少來自中國。

沈波指出，微影設備（曝光機）在整個晶片產業屬於生產交貨週期最長的設備，所以當產業景氣下滑，ASML可能是最後一個感覺到的，因為生產交貨周期很短的晶片設備商馬上會停止下單；而當半導體產業復甦時，ASML卻是第一個看到，因為客戶會找設備商預定下年度機台，擴充產能。

沈波認為，產能越大的客戶，對這個產業越敏感，需求的波動也越大。但對中國客戶來說，還處於起步階段，中國目前在成熟製程需求非常旺盛，不少客戶要求這個訂單要趕緊給貨，因此ASML今年在中國市場出貨量大增。

他補充說，「今年給了我們一個喘息的機會，把過去一兩年欠客戶、欠中國市場的『帳』趕緊補一補。」

今年9月，荷蘭政府最新晶片出口管制措施生效。ASML先前回應表示，該公司自2024年1月1日起，將無法獲得三款DUV機台出口中國大陸的許可證，但在今（2023）年底前仍可出貨，履行與中國客戶之前的合約義務。

拜登政府10月祭出最新管制措施，進一步限制DUV設備出口到中國。ASML執行長Peter Wennink坦言，美國、荷蘭的新限制措施將衝擊ASML在中國銷售額比重達15%。