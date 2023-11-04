新北市一名王姓男子，竟然模仿AV情節，假借舉辦「性愛比賽」誆騙女子，在比賽中勝出，勝出者最少可獲得100萬元，最多可獲得2500萬元獎金。但主辦人與關主都由男子扮演，參賽者還須繳付2千至1萬元不等的報名費，事後被害女發現根本領不到獎金，憤而向警方報案，經調查共有6名女大生遭騙。

檢方調查，住在新北市王姓男子（30歲、無業），生活開銷都向家人索討。去年12月，王男透過交友軟體認識年輕女子，取得通訊軟體聯絡方式後，突發起想，發布性愛比賽，高額獎金等訊息，並若有其事繳付數千至上萬元報名費，讓被害者誤以為有機獲得高額獎金。

檢警調查，去年12月至今年7月間，林男自稱「關主、主辦」向被害者誆稱，參加各種挑戰賽，15分鐘使關主「洩洪」的話，可獲100萬至300萬元獎金，誆騙4名女大生「參賽」進行口交或性交行為，其中有3女受騙，還交付2千元至1萬元參賽費，真是人財兩失。

今年7月間，王男向其中一名被害女子佯稱，可前往日本東京參加更高額獎金比賽，但需要先墊付2人的旅費及住宿，該名女子信以為真，但回國後，直到9月還拿不到獎金，才驚覺被騙憤而報警處理。檢警調查發現，被害女子多為仍在雙北地區就學的大學生。

經查，王男不僅假借「性愛挑戰賽」名義與被害人發生性行為，還趁機騙取將近60萬元所得，甚至有些被害人，被警方通知後才得知遭騙。新北地檢署日前依妨害性自主罪之強制性交，以及詐欺取財罪將王男起訴。

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