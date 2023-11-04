2024總統大選，民進黨總統參選人賴清德一路領先，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲則持續麻花捲。民調專家戴立安就《美麗島電子報》民調的近期趨勢分析，藍白相爭會讓賴得利，因為民眾已經厭煩在野整合議題，而侯柯拉開差距，一方面是年輕的柯文哲支持者對「陸配不分區」有疑慮，另一方面則是民眾認為藍白合破局的壓力更多在柯文哲這邊；若藍白合破局會讓非綠支持者對國、眾兩黨失望，不出門投票連帶影響立委選情，讓民進黨得利。

對於《美麗島電子報民調》10月國政民調顯示，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲仍處麻花捲，居於2、3名，但近日滾動式追蹤民調中，侯友宜明顯拉開差距，戴立安3日在廣播節目《POP大國民》表示，10月的國政民調施作時，剛好碰上民進黨立委趙天麟和行政院副院長鄭文燦的事情，這對民進黨是比較大的衝擊，所以包括總統蔡英文、行政院長陳建仁的好感度都有下跌，也會間接影響到總統參選人賴清德。

就追蹤民調顯示，戴立安指出，柯文哲這幾波都是往下跌，從本周的周二、周三、周四，柯都下跌，這差距比較大；雖然侯友宜有稍微上來一些，但最新一波也是往下，反而是賴清德出現上升。

戴立安解釋，這種情況其實從7月到現在發生過很多次，簡單解釋就是「鷸蚌相爭，漁翁得利」，藍白內戰，賴清德就得利，因為民眾會很厭煩，藍白糾纏這麼久，但都沒有提到大的國政方向，都在喊下架民進黨、政黨輪替，卻糾結於「要不要做民調」、「誰正誰副」，其他都沒進展。

戴立安指出，這兩個禮拜的民調變動比較大，上禮拜柯文哲還是超過侯友宜兩、三個百分點，但因為2個議題讓下跌幅度變大，其一是「陸配不分區」，衝擊比較大，國政民調都有做「對共產黨的好感、反感」，結果顯示，越年輕、教育程度越高的民眾，對於共產黨就越反感，這些坦白講就是柯文哲的主要支持者，所以當柯傳出提名陸配進不分區時年輕人會有一些疑慮，但也不會轉向侯或賴，而是觀望，所以年輕人的不表態率就變高。

另一個問題，戴立安指出，在陸配疑慮後，又接續到藍白合的議題，雙方一直是談完就互嗆、彼此放話，相互糾纏，而民調上呈現，侯上升、與拉開差距，顯然民眾是認為，藍白合的破局，壓力比較在柯文哲這邊；所以柯文哲近日拋出不堅持全民調、比民調但願意退讓(誤差範圍內就當禮讓做副手)，某種程度上也是想洩掉民眾對他的壓力，球就回到國民黨那邊。

但戴立安認為，雖然現在侯、柯的差距變大，但後續還是有機會變回麻花捲，就看議題上怎麼接球跟提出方式，對於藍白合，現在時間緊迫，真的不適合弄太多、太複雜的方式，全民調是唯一能讓雙方支持能同意的解決辦法，大家願賭服輸，若還擔心輸了翻桌，那也不需要合，談不下去、各選各的，屆時雙方都得要負起失敗的責任，甚至讓雙方支持者互嗆。

戴立安預估，藍白合破局的負面效果，就是會讓非綠的選民對藍白都失望，不出門投票，得利也是賴清德，而投票率降低，自然會波及到立委選舉，也是讓民進黨、泛綠因此得利。