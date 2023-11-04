許多新人在結婚前都會找來自己的兄弟及閨密舉辦「單身趴」，紀念自己單身的最後幾天，也可能會因此做出意想不到的瘋狂事。一名準人夫透露，未婚妻說要跟好姐妹去日本旅遊，怎料旅伴竟是「前男友」，而後女方竟還辯稱2人沒同房，種種行為讓他十分心寒，果斷決定婚不用結了。

一名網友在「匿名公社」發文指出，與女友已經訂婚，結婚前夕，未婚妻說要跟姐妹來場「最後的單身之旅」，怎料他有天卻在路上遇見女友口中的其中一名旅伴，當場戳破未婚妻的謊言。

原PO透露，原來未婚妻竟是和「前男友」單獨去日本玩7天，雙方對質時，未婚妻辯稱2人沒同房，反而責罵原PO不相信她，但就連女友爸爸都不相信自己的女兒，「我還要相信妳什麼？」。

原PO憤怒指出，「婚是不用結了，妳爸媽下跪求我我也無法當沒這回事」，而更令他心寒的是，未婚妻騙自己會馬上訂機票回家，沒想到轉頭卻私訊責怪朋友出賣自己。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「在這時間點看到，您算賺到了，這種渣女，早放生早好」、「還好還沒結婚，都不敢想像真的結婚後會有多綠」、「這種千萬不要心軟，不然以後戴不完不完的綠帽子」、「差點幫別人養小孩，分了就對了」、「沒同房，但是可以同床啊，還好有早點發現，要不還真的是綠光罩頂」。