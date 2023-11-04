藍白合協商關鍵時刻，國民黨總統參選人侯友宜2日喊出，火車過站就不等人，而柯文哲3日仍主張全民調，但也願意退讓，民調結果在誤差範圍內的話，願意擔任副手。對此，前立委郭正亮3日就表示，「柯文哲的意思就是，他承認國民黨的組織能量確實必須正視，他現在就承認這個因素，就讓3％是這個意思」，引發討論。

柯文哲3日在臉書上提及，「今日是侯市長提出的最後期限，我仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。我也願意退讓，若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，我都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力」。

郭正亮3日在中天節目《洪淑芬辣晚報》中表示，「柯文哲還是說要做全民調，就全民調減3％，賭盤讓3％的意思」，郭正亮也指出，「不過柯文哲的意思就是，他承認國民黨的組織能量確實必須正視，因為國民黨一直認為，他基層組織的各種能量，沒有辦法被計入全民調，比如說最後的催票和動員造勢，等於是他承認這件事，而雙方本來就在找什麼樣的方法可以把這個加全進來，他現在就承認這個因素，就讓3％是這個意思」。