藍白合協商關鍵時刻，國民黨總統參選人侯友宜2日喊出，火車過站就不等人，而柯文哲3日仍主張全民調，但也願意退讓，民調結果在誤差範圍內的話，願意擔任副手。對此，資深媒體人謝寒冰3日就表示，「我建議柯文哲接受日本模式，那69：11這個怎麼解決？超簡單，你把他提名到69個人就解決了，就是在技術上，把雙方在參選人部分打平，這樣既符合朱立倫提出的方案，又符合民眾黨的全民調，皆大歡喜」，引發討論。

謝寒冰3日在政論節目《庶民大頭家》中表示，「我記得柯文哲主張的是一萬多人以上的民調，他願意讓的是在0.8％多的誤差範圍，而這到底多不多？我認為很多了，如果真的像目前某些民調一樣，兩個人是麻花捲糾纏的話，0.8％基本上就是決定生死」，謝寒冰直言，「柯文哲在這時候丟出這一招，就是他在放大絕，也就是你們不要說我一直都沒有讓，而且這是蠻關鍵的一讓，其實這對他們黨內的衝擊是很大的」。

謝寒冰坦言，「但國民黨這邊是完全不一樣的想法，他們會認為說你這還是堅持全民調，我們就是不要全民調，國民黨這邊能夠接受的就是一半，一半去做對比式民調，另外一半看是要比政黨支持度還是立委參選人」，謝寒冰接著說，「我覺得這是讓柯文哲很難接受的東西，但大家都會認為藍白合沒救了對不對？我幫大家找到一個解方，我建議柯文哲接受日本模式，那69：11這個怎麼解決？超簡單，你把他提名到69個人就解決了，就這麼簡單」。

謝寒冰最後強調，「就是在技術上，把雙方在參選人部分打平，就符合柯文哲的標準，就是回到全民調，這樣既符合朱立倫提出的方案，又符合民眾黨的全民調，皆大歡喜」。