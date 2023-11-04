藍白合協商關鍵時刻，國民黨總統參選人侯友宜2日喊出，火車過站就不等人，而柯文哲3日仍主張全民調，但也願意退讓，民調結果在誤差範圍內的話，願意擔任副手。對此，前立委沈富雄3日就表示，「我看到後來柯文哲堅持要全民調，我看到隧道的盡頭有光」，沈富雄更斷言，「藍白合一定贏，為什麼？因為光是合的消息出來，這個動能有多大？熱滾滾，怎麼可能會輸？」引發討論。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，「到底藍白合會不會成？絕對多數人認為破局了，少數人認為成功，少數裡分成兩類，少數裡頭的多數，認為說會成，但國民黨一定要贊同全民調，說會成不需要投票、不需要民調的，全台灣只剩下我，我感到很刺激，我看到後來柯文哲堅持要全民調，我看到隧道的盡頭有光」。

沈富雄更斷言，「藍白合一定贏，為什麼？因為光是合的消息出來，這個動能有多大，熱滾滾，你去做民調都不一樣，然後就看合了以後，那兩個月怎麼造勢，怎麼可能會輸？」