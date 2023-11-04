2024大選藍白是否能合作備受各界關注，但在總統人選如何產出上，雙方一直無法達成共識，民眾黨總統參選人柯文哲昨（3）日在臉書發文指出，國民黨主席朱立倫提出了日本與德國模式，但他仍堅持全民調，並稱若雙方對比是在誤差範圍內，無論勝負都會接受擔任副手。對此，媒體人單厚之直言，朱立倫提的方案是「鬼打架」，因為日本是派閥政治，才能有這套制度，而德國是內閣制，「不要亂扯這些東西」。

柯文哲昨在臉書發文表示，朱立倫提出了日本與德國模式，其中，日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。但他直言，這個方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。

單厚之昨在政論節目《新聞大白話》直言，朱立倫提的方案是「鬼打架」，因為日本是派閥政治，才能有這套制度出來，而德國則是內閣制國家，「不要亂扯這些東西」。他指出，朱立倫的方案會讓國民黨失分，因為在前階段的談判中，柯文哲是談輸的，現在針對國民黨的方案，柯提出了誤差範圍內就算勝出，還是會退居副手，談判若又破局，柯會因此得分。

單厚之認為，現在不應該談制度，而是要談怎麼分配部會首長、各司其職，一直在制度議題上原地打轉，雙方「要談到民國哪一年？」

另外，針對柯文哲競辦發言人陳智菡受訪說，誤差範圍非固定數字，5份民調都會統計誤差範圍值都不太一樣，最後去做平均，一般來說會在3％左右，單厚之也批，柯陣營「沒讀書」，因為至少要正負3%、超過6%才是誤差範圍。