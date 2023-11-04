真有起死回生嗎？高雄市大寮區65歲呂姓老翁日前被發現在自家椅子上昏迷，家人怎麼叫都叫不醒，認為老翁已經死亡，便報警處理，同時通知葬儀社。豈料8個小時後，檢察官相驗確發現老翁胸部有緩慢起伏，確認還有生命跡象，趕緊送醫。

根據「周刊王」報導，這起離奇事件發生在今年7月8日，呂姓老翁受慢性病所苦，認為自己時日無多，加上有虔誠信仰，便交代家屬若自己有萬一，不需送醫急救，直接辦後事即可。事發當天凌晨5點，家人發現老翁在椅子上一動也不動，叫也叫不醒，過了3小時仍無意識，認為老翁「時候到了」，便遵照其「遺願」，通知警方，同時請葬儀社來處理。

警方到場後確認老翁沒有呼吸、心跳，雖仍建議家屬打119，但遭到拒絕，於是便讓葬儀社人員接手，同時依照程序報請高雄地檢署相驗。未料檢察官詹美鈴到場時發現老翁胸口似乎有緩慢起伏，原先以為自己眼花，但定眼一看確實有起伏，肚皮與眼皮也有跳動，與在場人員一同確認老翁仍有生命跡象，趕緊送醫急救。

法醫對此表示本案並非起死回生，推斷當下應是呼吸脈搏不明顯而誤判，建議若有類似情形，仍應優先打119送醫急救，避免烏龍。至於老翁目前仍在醫院接受治療，沒有生命危險。