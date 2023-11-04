湖人後衛里夫斯過去身為「詹黑」歷史被挖出，但他選擇正面解決！里夫斯曾被爆料自己臉書上面發文暗損過「小皇帝」詹姆斯拿不到冠軍戒，結果他選擇被爆料當天直接找上詹皇解釋，「因為我是狂熱布萊恩球迷，早在2012年我說了你壞話！」詹皇也用直接大笑化解。

「我是布萊恩鐵粉，所以我很長時間不喜歡詹姆斯，結果上季當湖人作客紐奧良，我在2012年發的臉書被挖出，內容是『當我想睡時，我把我手機調成詹姆斯模式，沒有鈴聲(NO RING，嘲諷詹皇沒拿過冠軍)。』」里夫斯說，「當時我想我可能陷入麻煩了。」

「我記得我們在紐奧良，美媒在IG挖出我這段黑歷史，那是我當天打開手機看到第一個內容，」里夫斯說，「我心想我得勇敢面對，隨即當面找上他，他問我怎麼了，我回他自己是布萊恩鐵粉，早在2012年說過他的壞話，然後我念了自己寫的，他就開始大笑。」

詹姆斯原本就無須在乎當時年僅14歲的里夫斯發言，畢竟隨後他在2012、2013、2016與2020年分別在3隊奪冠，早已粉碎里夫斯嘲諷發言，兩人更從上季當起湖人隊友，彼此感情也算不錯，每當里夫斯在場上有傑出表現，也從不吝嗇稱讚這名年輕隊友。