環保意識抬頭，加上政府大力推廣，讓不少機車族都從油車跳到電動車，但近年不少人直言，GOGORO不少問題如電池老化導致續行不足、維修費用高等問題想跳槽回油車，時常分享機車知識的車行老闆「戴蒙」就點出GOGORO最大問題，喊話買之前要好好考慮過，引起討論。

「戴蒙老闆好機車」日前在抖音上拍片討論GOGORO問題，開頭就喊話「如果你是我朋友，買GOGORO之前一定要三思」，他表示，GOGORO跌價非常可怕，新車7、8萬以上，但一買來落地逼近對折，騎了一年剩下3、4萬，若是5年以上剩下1萬，甚至車行也不想收。

戴蒙表示，GOGORO就算回收也只能賣芭樂價，而且零件又超級貴。他舉例，2015年的JET S，至今行情仍有3萬，但若換成GOGORO，僅剩1萬出頭。他建議想買GOGORO的人，可以去買二手，里程1萬內、2年以內的最好。

不少電動車車主也現身留言：「當初買二代11萬，騎了4年想換油車，拿去估價跟我說1萬2...」、「賣掉了，維修費真的很貴，太不划算」、「真的，好險早賣了」、「當初買了S2騎一年覺得不對，月租比油錢貴，趕緊脫手賣5萬」、「電池汰換真的太慢了，拿到只能騎40公里會氣死」；但也有許多人質疑：「哪裡有落地就4萬的，跟我說我一定買」、「落地折半是騙誰？我7折就收啦」、「有哪台車不跌價的」、「光陽G5 5年就剩5000了，一樣很慘」、「我就問2015年勁戰2萬現在誰要」。

根據「貳輪嶼二手機車買賣」官網資訊，GOGORO二手價格跟二手機車一樣，會受到出廠時間、機車款式與機車車況影響，2015年出產的一代，目前收購價格就落在1萬至2萬之間。