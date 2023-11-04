民進黨總統參選人賴清德今年5月曾表示，義務役負責守衛基礎設施，不會前往前線作戰，職業軍人才是主戰部隊。國民黨立委賴士葆指出，從國防部長邱國正在立法院答詢「兩岸若開打，全台都是戰場」，完全打臉賴清德，可看出現實是殘酷的，義務役男還能期待台海發生戰事，自己都不會前往陸海空戰場嗎？

賴士葆在臉書發文表示，為了破除「票投民進黨，青年上戰場」的耳語，民進黨在政策上不斷討好年輕人，義務役改為一年之後，甚至當兵都可以領到空前優渥的薪水。民進黨總統參選人賴清德頻頻進校園座談，跟年輕人交心拉攏，年輕人有300萬票，向來都是民進黨的主力部隊，所以賴清德大開支票，為讓義務役男和家長們安心，說如果發生戰爭，職業軍人會是主戰部隊，義務役不會前往陸海空戰場，義務役男聽畢或可鬆一口氣。

他說，現實是殘酷的，媒體報導兵源不足，義務役恐成為主戰兵力。目前兩岸兵凶戰危的氛圍之下，去年超過4000名志願役提前退役，這是創新高的紀錄。當主戰部隊的兵員明顯下滑，義務役填補空缺變成無法迴避的事情。

賴士葆說，日前，國防部長邱國正在立法院明確表示，台澎防衛作戰的槍炮最好不要響，一響的話，處處是戰場，沒有前方、後方之分。他提到義務役的服役地點以戶籍為主，但是外島不見得有兵員，所以義務役男就必須抽籤前往外島。當媒體追問義務役男是否要到主戰部隊，邱國正表示：「若有其他不同的聲音，不予置評，各自表態，國防部工作仍照期推動。」

賴士葆強調，綜合賴清德對青年的承諾以及邱國正以國防專業在立法院的表述，國人都祈禱兩岸和平，不會擦槍走火，萬一不幸槍響，屆時將如邱部長所說全台都是戰場，沒有前線後線之分，義務役男還能期待自己都不會前往陸海空戰場嗎？