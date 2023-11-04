香港歌手Tyson Yoshi近日釋出新歌〈你不會一輩子的愛上我〉，意外曝「情變」內幕，原來出道五年的他前陣子因有感這幾年粉絲來來去去而啟發創作動機，親自寫下新歌歌詞來說出內心感受。

他透過情歌向粉絲深情告白的他在歌詞中寫下「I’m glad that we met」彷彿為成長的領悟寫下註解，並藉歌感謝歌迷支持，即使過程中有人選擇分道揚鑣，但仍然是他生命中的珍貴回憶。

Tyson Yoshi這次在拍攝MV時也特別以黑白畫面呈現，除了象徵悼念過去的美好外，在MV中向前不斷向前走的他在尾末一幕讓導演以動畫呈現身中數箭最後起火自焚的畫面，藉此提醒自己要放下過去及面對脫粉的心結，並要大步往前持續成長。

沒想到在拍攝過程中，感性的Tyson Yoshi拍到一半還是忍不住紅眼眶而流下男兒淚，他表示：「突然想起成長的無奈而感傷起來。」而難得看到Tyson Yoshi在螢幕上掉淚，也讓看見這位大隻佬心思細膩及重情的一面。