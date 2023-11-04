EXILE放浪兄弟的AKIRA、TAKAHIRO、SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA，六人將以特別形式進行演出，於12月9日在台北流行音樂中心舉行「EXILE LIVE 2023 in TAIPEI」演唱會。

而這也是EXILE首次到海外進行初次公演，演唱會門票於11月5日中午12點在KKTIX開賣，「國民姊夫」AKIRA作為代表，為首次海外專場30小時旋風式訪台，其中一站來到Hit Fm聯播網「耐玩DJ」Bryan節目中宣傳，電台也準備了「大麥」花束送給AKIRA，祝福EXILE演唱會門票開出紅盤，票房「大賣」。

AKIRA提到，以前都是海外粉絲專程來日本看他們演出，經過一場疫情變化，他們決定動身前往海外表演回饋粉絲，AKIRA表示，他跟成員們都很期待可以跟粉絲共度值得紀念的時光，也以感謝的心準備眾多經典名曲和熱門歌曲，特別編排一場專屬給台灣的演唱會，AKIRA更透露，在他第二個故鄉肯定會有驚喜給大家，請拭目以待這次演唱會給粉絲的特別福利大放送。

有位男歌迷熱情告白，在五月天演唱會上看到AKIRA演出被圈粉，希望下次遇到AKIRA本人可以有機會合照，AKIRA豪爽表示當然沒問題，但似乎覺得提問的男粉絲有點可疑，感覺好像是認識的人，沒想到竟是跟AKIRA合作過實境節目《神秘五金行》的蔡昌憲驚喜獻聲，讓AKIRA又驚又喜的說：「蔡桑？」電台在募集粉絲大哉問時，特別請了蔡昌憲錄音提問讓AKIRA很感動，AKIRA還現場秀了一段在《神秘五金行》學到的台語：「修理紗窗 修理玻璃」，在空中跟蔡昌憲開心打招呼。