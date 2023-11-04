男團Energy 團長葉乃文「牛奶」日前開設Podcast節目《BiggerBoss大boss就是你》，由他擔任主持人訪問各產業的創業者、企業家及各領域的達人，每週更新一集，而本週來賓邀請到認識多年的好友5566彭小刀（彭康育）。

小刀分享他在大學一年級時開了人生第一家公司，並簽下了最一開始的K ONE：「那時候K ONE 還不叫K ONE，一開始比較像街舞團。」而在有一次為了推K ONE去三立洽談的時候，知名經紀人孫德榮（孫總）建議小刀來當娛樂新聞的助理主持人：「你先來做，你做了以後你就可以推你的藝人，這樣他們紅得比較快，前提是你要先跟我簽約。」小刀當時認為為了自己的藝人，就簽下了合約。

沒想到，過了一兩年，孫總突然告訴小刀說要做一個團體叫5566，小刀當下傻眼：「我想說怎麼還要做一個團體？因為我的想法是，我一直在做幕後，我來這邊是為了先做娛樂新聞。」但孫總卻打槍他：「你娛樂新聞播那麼爛！你好好跟著我來做5566這個出路比較好。」小刀也因此進入了演藝圈的幕前。

在消失於螢光幕前多年後，小刀於2021年以《全明星運動會2》再次回到大眾視野中，他分享參加動機是因為從小就很喜歡運動：「我小時候一直很嚮往能夠參加籃球隊、田徑隊⋯⋯之類的，但一直沒有機會，所以看到全明星運動會的時候，我就覺得這是我人生願望清單之一。」也坦言當初毛遂自薦要參加這個節目時，被製作單位拒絕了很多次，直到他的朋友「斯巴達障礙跑競賽」主辦人打電話向製作人掛保證：「小刀真的OK，他參加斯巴達都OK。」才獲得這次參加的機會。