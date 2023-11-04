廖科溢深夜宣布喜訊，秦綾謙生了，「母子均安！」。（圖／翻攝自臉書／廖科溢）

44歲TVBS主播秦綾謙去年與行腳節目主持人廖科溢閃婚，緊接著又懷上愛的結晶。廖科溢3日深夜11時許突然在臉書發布喜訊，表示妻子秦綾謙產下了3150克的健康男娃，「幸運而美妙的夜晚，母子均安」。

金鐘主持人廖科溢去（2022）年再婚女主播秦綾謙，儘管他一度被爆出劈腿醜聞，卻不影響二人感情，今年5月他們曬出超音波照，宣布44歲秦綾謙懷孕了；而秦綾謙已算是高齡產婦，因此寶寶對他們來說格外珍貴。

廖科溢3日深夜在臉書上分享一張一家3口的牽手合照，夫妻倆一起牽著兒子小手。廖科溢寫下：「幸運而美妙的夜晚！3150克，11/3母子均安！秦綾謙辛苦了。」

許多網友在留言處祝恭喜2人，「恭喜勇敢的媽媽與新手的爸爸，祝一切安好」、「恭喜您喜得貴子！這回就要晚上起來熱牛奶，沒有功夫看群英會了！」、「恭喜，新手爸爸要加油喔」、「恭喜，祝寶寶平安健康長大」，其中藝人郭彥甫也留言「感恩」。