美國公布經濟數據指出就業和薪資成長減緩，顯示勞工市場降溫，減輕市場對央行進一步升息預期，美股今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲222.24點，或0.66%，收在34061.32點。

標準普爾500指數上漲40.56點，或0.94%，收在4358.34點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲184.10點，或1.38%，收在13478.29點。

費城半導體指數上漲86.025點，或2.55%，收在3454.566點。（譯者：徐睿承）1121104