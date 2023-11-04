歐洲觀光大國義大利都會區計程車數量嚴重不足已久，隨著今夏熱浪來襲與大量遊客湧入的情況更加惡化，別說觀光客受不了，在地人叫車也困難重重。義大利監管機構週五（3日）警告羅馬、米蘭、那不勒斯的地方政府改善，增加計程車執照核發量並採納新規，以符合需求。

綜合路透社、義大利《世界報》（Il Mondo）報導，羅馬、米蘭、那不勒斯是義大利排名前3大的城市，這3大都會區有個共同問題就是計程車數量短缺。勢力龐大的計程車遊說團體抵制市政府推動增加許可證核發數量的努力，也對Uber等網路競爭對手的影響力多所設限。

義大利最近頒布反壟斷法令，大型城市計程車執照核發量須增加逾20%，業界大為不滿。今年10月10日，全國計程車司機在工會組織之下發動24小時大罷工表達抗議。

Rome airport taxi queue at 1:30 am - che vergogna @AeroportidiRoma pic.twitter.com/h5FeJ6PWtu — Rob Cox (@rob1cox) September 27, 2023

Apparently taxi drivers in Rome are having some kind of work slowdown/wildcat strike, forcing tourists laden with luggage to wait in long queues at the train station, with temperatures over 100 F. Gee, sounds like a fun vacation! {sarcasm font} https://t.co/alZTeimItB — Chris DiLapi (Big Twelve Conference Supporter) (@cmdilapi) July 18, 2023

義大利人與觀光客在各大城市叫不到計程車、預約困難、等待時間漫長等問題，最近更加嚴重。義大利「反壟斷管理局」（Antitrust authority）週五發函羅馬、米蘭、那不勒斯3大城的市政廳，直指這3座城市計程車服務的品質、效率對使用者造成嚴重損害。

管理局要求3大城依據前述法令增加計程車執照核發量，並經由公開招標迅速分配執照；委員會也要求3大城採取其他解決問題手段，包括引進計程車共乘服務、考量讓2名司機共用同一張執照、增加排班靈活度。管理局指出，上述決定是在分析地方政府提供的數據與資料之後達成，計程車服務需求龐大，執照數量有普遍不足的結構性問題。

羅馬計程車7962輛，換算每1000名居民僅2.8輛可用，這還不包括遊客與通勤者。米蘭計程車4853輛，每1000名居民可用3.5輛，那不勒斯的計程車司機只比2300人多一點，每1000名居民僅有2.6輛可用。相較之下，2020年數據顯示，倫敦計程車約1.9萬輛，巴黎1萬8500輛。