越南永隆省茶溫縣1名年約29歲的男子，1日時因腹痛難耐被送往芹苴市綜合醫院，緊急接受腹腔鏡手術，醫師從男子的腹中取出了超過3200顆的膽囊結石，並切除男子的膽囊。醫師也建議膽囊結石的患者，一旦出現疼痛症狀，就要進行手術，如果長期擱置，有可能危及生命安全。

男子的家屬表示，男子被查出患有多處膽囊結石1年多了，但他擔心切除膽囊的會影響自己的健康與工作能力，因此每次出現疼痛症狀時，男子只是服用止痛藥，並未到醫院治療。

1日時男子因劇烈疼痛被送往芹苴市綜合醫院急診室，經過臨床檢查和超音波檢查，醫師診斷男子是因膽囊多發結石診斷為急性膽囊炎，需緊急接受腹腔鏡膽囊切除手術。

手術過程中，醫師發現男子的膽囊出現急性發炎、腫大、水腫，經過1小時後手術順利結束。醫師從男子膽囊中取出超過3200顆1至5毫米大小的結石，以及許多微小的結石，醫師表示這情況相當罕見。

術後2天男子恢復狀況良好，飲食活動基本上都正常。不過為男子進行手術的一般外科醫院一般外科主任拉文富（La Van Phu）醫師表示，膽囊結石出現疼痛症狀時，應盡快進行手術，如果長期擱置，可能會導致感染性併發症，感染、壞死性發炎或是急性胰腺炎都可能危及生命。

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