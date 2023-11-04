美國國務院中國事務協調官藍墨客於北京時間3日在北京與中國外交部邊海司司長洪亮會談，雙方就南海、東海等一系列海洋議題進行討論。美方也重申恢復軍事溝通的必要，以避免誤解與誤判。

美中近來外交接觸頻繁。今天的這場會談是中共中央政治局委員、外交部長王毅上週訪問華府3天後，美中外交事務再一次接觸。

王毅訪問期間，與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談，也與美國總統拜登（Joe Biden）會晤。

美國國務院表示，主管中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）和洪亮就南海、東海局勢等一系列海洋議題進行實質、建設性、坦率討論。

國務院指出，這些磋商是維持開放溝通管道與負責任管理美中關係的一部份。

儘管外交互動增加，美方仍重申重啟軍事管道的必要，以避免誤解與誤判。

此外，美方也強調對中國在南海危險與非法行動的擔憂，包括中國在12月22日阻擾菲律賓執行補給任務，以及10月24日不安全攔截美國軍機行為。

在王毅結束華府訪問後，白宮方面證實拜登與中國國家主席習近平將在舊金山會晤。美中自年初中國偵察氣球入侵美國領空，造成美中緊張關係升高，拜登與習近平的會晤意味兩國關係破冰。

在王毅訪美後，美中外交關係持續升溫，除了3日在北京的海洋會談，美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）與中國氣候變化事務特使解振華將於4至7日在加州舉行氣候會談；中國外交部發言人汪文斌日前也宣布，中美下週將在華府舉行司級軍控和防止核武擴散磋商。