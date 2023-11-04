雲林「西螺麻糬大王」憑藉香Q軟糯口感讓饕客意猶未盡，如今卻爆出二代「阿心手工麻糬」疑似利用品牌知名度吸引投資客入股，卻始終「等無分潤」，投資人痛批阿心麻糬太無良，藉投資之名行詐騙之實，品牌創辦人程白菊則無奈反駁指控，認為對方是自導自演，「欺人太甚」。

本刊調查，西螺麻糬大王於1966年成立，其子品牌由「阿心手工麻糬」、麻糬大王長女程白菊經營，程女的陳姓兒子卻遭控以投資為名吸金，被害人投錢下去後血本無歸，自稱債款近千萬元且提出詐欺背信告訴，程白菊痛心疾首，除反告對方公然侮辱、業務侵占，也決定說出「自家才是受害人」的真相。

阿心創辦人程白菊出面澄清，她認為對方「吃人夠夠」，自導自演的手段十分粗鄙。（圖／黃威彬攝）

程白菊透露，「阿心麻糬」各項業務從頭到尾都是她與先生一手包辦，從選料到發貨和與各廠商聯繫都由她負責，當2個兒子都向她提議想經營電商通路時，她也一口答應，讓孩子各自經營，但製作及出貨仍由她負責，希望兒子們能繼續將品牌發揚光大。

阿心麻糬母子希望透過司法力量還他們公道，已向警方報案。（圖／黃威彬攝）

此次捲入此風波的是程白菊的小兒子，她說，小兒子有意擴張麻糬店，向大學同學的C姓丈夫（下稱C男）借貸300萬元，後又與C男協商入股，以股東各半持分的方式共同經營阿心麻糬。

由於阿心麻糬有與「休息站龍頭」南仁湖合作，C男則藉機毛遂自薦，向程白菊稱自身家族有「海外銷售」背景，希望阿心與「南仁湖集團」的簽約能由他的空殼公司來處理，讓他掌管品牌財務及會計，程白菊與兒子基於老友情誼同意，之後才發現這竟是一個陷阱。

程白菊提到，實際合作後由C男負責掌管公司財務，對方卻以各種理由將所有賺到的錢「整碗端走」，自家經濟一度陷入低迷，咬牙苦撐卻發現公司快被掏空，急忙找上對方理論談判，但損失早已超過700萬元。

「撇除那些，說到底就是太相信他了，誰知道會有人敢做這樣的事，我自己是不敢。」程白菊瞪大雙眼，至今仍不願相信「投資羅生門」會發生在自己身上，如今竟反控他們「沒分潤搞詐騙」讓她無奈至極，只能雙手一攤哀嘆「到底誰才是受害者」。

「很多事都不想講，他（C男）自己心知肚明。」程白菊小兒子陳先生面露無奈，似乎滿腹委屈有苦難言，看著母親辛辛苦苦經營的品牌因為他而遭受不實指控，甚至延燒到各大新聞版面感到十分痛心，程白菊則樂觀看待，自認從不做「歹代誌」，只要繼續用心做麻糬，相信真相有天會水落石出。

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