雲林老字號「西螺麻糬大王」2018年正式分家，長女程白菊延續老家精神創立自有品牌「阿心手工麻糬」是老饕們嘗過就難忘的經典好味道，但昔日友人因「投資糾紛」分道揚鑣，甚至還指控遭「吸金詐騙」，氣得程白菊直搖頭，決定不再當「受氣包」，除了用司法反擊也出面澄清，讓社會大眾為她評理。

程白菊母子將阿心的品牌帳務交由C男掌管，但帳務流向不明，作帳方式也令人匪夷所思（圖／讀者提供）

程白菊透露，這名投資人（下稱C男）是她小兒子大學同學的丈夫，2人交情匪淺，在當初經商時就曾有「借貸關係」，為了拓展企業版圖，母子倆與他協商入股事宜，雙方談妥後便以股東各半持分的方式經營阿心這個品牌，C男之後又向程白菊表示自身家族有「海外銷售」背景，希望阿心品牌與「南仁湖集團」的簽約能由他的空殼公司來辦理，並由他掌管品牌財務及會計。

陳先生透露，C男疑似為「挾怨報復」竟找他人拿出自製的投資合約書，要求他「簽就對了」。（圖／讀者提供）

程白菊當時不疑有他，認為海外商機有看頭，加上與對方也不是一般關係，於是一口答應對方要求，沒想到對方卻「見錢眼開」，透過各種理由將所賺到的錢「整碗端走」。「他不付員工薪水，也不還我品牌，我才只好使出下下策。」程白菊透過「不出貨」讓對方遭第三方廠商罰違約金等手段來施加壓力，整齣鬧劇才得以落幕，結束得不償失的投資關係。

在那之後，與老同學交情深厚的陳先生，不但看清C男的行事作風，也握有他的「出軌證據」，蒐集完後提供給同學進行離婚訴訟，成功讓一段不忠的婚姻劃上句點，C男疑似懷恨在心，即便投資糾紛已超過1年，但他仍在各大媒體炒作，也曾揚言要讓阿心麻糬「做不下去」，種種行徑都讓母子倆搖頭，認爲自己被「挾怨報復」。

陳先生透露，之前C男還找他簽和解書，雙方取得共識解決後，短短9天後又以「有新投資主想出金投資」為由將他找去，但對方當面將上次簽好的和解書「撕毀」，並表示「上回不算數」要陳先生重簽，隨後拿出一份內容不明的合約書，上方表示四分利息利潤投資等字眼，要求陳先生當場簽約，寡不敵眾的他在半推半就的狀況下硬著頭皮簽字，但越想越不對，遂拿起手機表示要報警，請警方前來協調，對方一行人開始緊張，立即將剛簽好的合約再度撕毀。

這起投資羅生門已進入司法程序，C男對阿心麻糬提告詐欺背信，阿心麻糬則反告對方公然侮辱及業務侵占，面對各種指控，陳先生感到相當絕望，只能期待司法力量還他公道。

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