根據《美麗島電子報》2024總統大選第65波追蹤民調示，民進黨賴清德36.9%、國民黨侯友宜21.8%、民眾黨柯文哲15.5%、鴻海創辦人郭台銘6%。媒體人吳子嘉表示，柯文哲民調慘跌最主要原因是，柯文哲承擔了藍白失敗的責任，民調已跟侯友宜差距6.3個百分點，明顯落後。

吳子嘉3日在《關鍵時刻》節目中表示，在四腳督的情況下，柯文哲從28%，掉到15.5%。柯文哲15.5%、侯友宜為21.8%。柯文哲民調慘跌，是因為現在藍白合的期待值，在非綠陣營裡有66%的民眾期待，結果大家把責任怪給柯文哲，所以原來支持柯文哲的人跑掉最主要原因是，柯文哲承擔了藍白失敗的責任，民調跟侯友宜差距6.3個百分點，在誤差範圍外，明顯落後。

資深媒體人黃暐瀚則表示，柯文哲的民調慘跌，如果三腳督，侯友宜25.8%、柯文哲19.5%，差了6個百分點。柯文哲最近這段期間，因為藍白合看來合不起來了，藍白合的期望者看到藍白可能不合，認為這是柯文哲的責任，也就是柯文哲怎樣都不肯，因此把罪怪在柯文哲身上。

黃暐瀚接著點出，柯文哲在這波藍白不合的情況下，以市話調查來講，年紀較長的長輩們，認為藍白不合的錯與罪過，是在柯文哲身上。