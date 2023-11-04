彰化一名黃姓男子，在109年時趁人妻小燕（化名）喝醉後，趁其意識不清而發生性行為，無恥的黃男，竟已如不順從，將打醜事告訴小燕的丈夫與周遭親友，之後不僅要求拍攝小燕裸照，還要求成為男女朋友。

小燕因恐懼家庭生活遭到破壞，只能隱忍，不得已而與黃男發生5次性行為，不料，黃男恐怖行徑不斷，動輒恐嚇、騷擾小燕，使其長期承受巨大精神壓力，直到去年（111年）4月，小燕不堪身心負荷，才向丈夫吐露悲慘遭遇。

但恐怖黃男不罷手，去年5月3日，在台中一處路口攔下小燕的車輛，用手猛敲導致引擎蓋凹陷，還威脅不讓小燕去上班。

小燕事後向法院聲請暫時保護令，指稱黃男後來還傳訊息威脅，『想結束可以，東西還我，然後給我一隻手或腳，我跟妳結束不打擾，妳可以狠心的糟蹋我的愛，那我也不要了，我只要拿回屬於我的愛』。

『出來好好跟我面對！我可以放下妳利用我對妳的愛！啊請不要躲我，出來說清楚，妳利用我的愛就要付出代價，要躲，我會抓到妳』、『想結束！最好出來講清楚，我可以結束，不要讓我抓到妳，我忍耐有限度的』、『不要裝的很在乎我，在我面前很關心我，妳這套路，我不買賬，妳讓我厭惡』。

小燕指控，黃男還曾拍過她裸照約3次，都用裸照威脅我，黃男也曾在臉書發文稱聲稱我都用肉體換員工去上班，對於我不法侵害，甚至發生家庭暴力事件，黃男有繼續實施不法侵害行為之危險。法院依家庭暴力防治法核發保護令。

針對敲凹引擎蓋一事，去年6月8日達成和解，黃男也承諾將重新做人，不再騷擾小燕，但黃男故態復萌，去年7月13日、14日，拿刀及打火機到小燕工作場所，揚言「除非小燕丈夫離開台中，否則不讓他好過」，小燕忍無可忍提告，檢方去年9月聲請簡易判決處刑書。

黃男惡劣行徑又一樁，不但在自己身上刺「慈」字，並將刺青照發布在個人社群首頁，同時對外宣稱和小燕過去交往的細節。

小燕丈夫向黃男請求非財產上的損害賠償100萬元，法官審酌，黃男與小燕間維持不當男女情誼之期間長短、加害情形與造成之影響、小燕痛苦程度等，認請求賠償損害應以50萬元為適當。可上訴。

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