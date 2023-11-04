藍白合協商進度仍卡關，國民黨提出新方案，民眾黨總統參選人柯文哲3日仍主張全民調，但也表示民調結果若在誤差範圍內，願意擔任副手；國民黨主席朱立倫指出，民調差距呈麻花狀，統計上的誤差是沒意義的，不要再走回原點。前立委沈富雄表示，如果侯友宜的民調，每天都爬2個百分點，柯文哲讓分就完蛋了。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯P講一些比較有哲理的結論，就是兩邊的民調如果是麻花的狀態，任何公式給人家覺得，這對哪一邊有利，對方都不會採用。但是如果民調不是麻花，我們就不用討論什麼公式了，就是因為現在還是捲麻花，所以柯文哲講他讓分。為什麼要到今天為止？因為如果侯友宜的民調，每天都爬2個百分點，他讓分就完蛋了。

沈富雄指出，所以兩相情投意合、要進洞房的人，還在討論說到底是我愛你多一點、還是你愛我多一點，或是我們結婚以後是我住你家、還是你住我家，那這一對就完蛋了。所以兩邊要愛到昏頭昏腦，也就是只有愛，沒有別的。