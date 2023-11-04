髮型會隨著流行改變，一名女網友觀察發現，路上女生不是留瀏海蓋住額頭，就是披著很長的頭髮，很少看到有女生把所有頭髮往後梳，綁高馬尾或是盤起來，讓她很好奇原因，也引起網友討論，不少人表示，沒瀏海的造型很考驗長相、頭型和髮際線的高度，弄不好就是清朝人或大餅臉。另有網友則說，進大學前18年都是這造型，整整醜了18年，沒道理現在還要綁這個頭。

一名女網友日前在Dcard上分享，在路上很少看到有女生會像章子怡那樣，把頭髮整個綁起來，根據她的觀察發現，路上很多女生不是都留瀏海遮住額頭，要不然就是留很長的頭髮不綁，讓她很好奇不把頭髮整個往後綁的原因是什麼？

貼文引起網友討論，「髮際線不好看，這髮型考驗顏值和頭型」、「因為不是每個人都跟章子怡一樣漂亮」、「不會這樣綁是因為這樣不好看啊！容易顯臉大」、「因為額頭很高，綁起來像阿哥」、「我的額頭比較高，綁起來大概就這樣，一臉像是皇親國戚」、「如果我有像Ariana Grande的臉蛋我還不綁爆」、「因為這種光明頭沒幾個人扛得住」。

網友好奇為何大家現在都不弄像章子怡那樣，將頭髮全往後梳的造型。（圖／中時資料照）

另有網友表示，在唸大學以前，足足綁了這個髮型18年，也整整醜了18年，沒道理現在可以自由選擇造型以後，還要綁這個頭。