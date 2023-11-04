臉書社團「匿名公社」有網友PO文表示，朋友們開心相約搭同輛車出遊，駕駛沒有收油錢跟國道的通行費用，沒想到，1個多月後，駕駛收到了一張高額罰單，要求一起搭車的朋友分擔12000元的超速罰單，1個人就要分擔2400元，該名網友覺得不需要幫忙出錢，還說「那個地方路很寬很大條卻只有速限60公里，太不合理，但也沒人逼她超速。」

網友們看了該篇貼留言表示，「但遇到這種事我覺得，還是要幫忙付！除非你下次不會跟他們出門了！」、「真的不需要給，你要做的是跟他絕交。」、「你這種人不適合有朋友」。

「2400見到你這種人的面目，也不算虧」、「再見了，這位朋友，你的人價值就是2400以後自己出去玩噢，乖..」、「絕交吧！相信他知道了妳這樣，應該很後悔之前載你到處去玩而分文未取」、「雖然我覺得你說的是對的，而且事主應該主動自己吞才對，但所謂的朋友不就應該是有福同享有難同當嗎，若只能同享不能同當，那這朋友可能很難做下去」。