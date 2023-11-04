您是選擇干涉又或尊重另一半的穿衣造型？一名男網友表示自己向來是長髮控，對於女友長髮及腰一直很滿意，未料女友卻無預警將頭髮剪至耳下，待他事後發現時直接火冒三丈，更無法理解對方甚至要求他將理髮的費用結清；網友見狀留言表示：「兩個奇葩 一個把女生當附屬品，一個把男的當金主」。

據了解，原Po日前於匿名互動者發文，指稱雖然女友距離剪短髮已過去一段時間，但仍然懷念對方從前長髮及腰的神采，認為長髮的女友極具女人味，平常閒來無事也喜歡把玩對方的長髮。

原Po同時表示，期間女友雖曾提及想剪短髮的念頭，但遭到自己極力勸阻；未料女友一日卻趁著自己出門時，將熟悉的設計師請到家中開始剪髮，待他回家後看見一地散落的頭髮，心裡非常生氣，更無法理解甚至被要求自掏腰包付理髮費用，「不是說不剪嗎?怎麼趁我出門把長髮剪那麼短，還叫我付錢，要剪頭髮都不先與我商量，還一次剪掉那麼多，我真的很難接受。」

貼文一經曝光，網友紛紛湧入留言：「喜歡不會自己留噢，愛多長就多長」、「你這麼喜歡玩長頭髮可以自己留啊 那麼甚麼時候都可以玩了」、「兩個奇葩 一個把女生當附屬品 一個把男的當金主」、「你自己在家戴假髮玩不會嗎」、「你很自私，知道長頭髮夏天多熱嗎？洗頭吹頭髮手多嗎？」、「你去跟她長髮在一起好了，不然就趕快回你的病房待好」。