不少女性都經歷過泌尿道感染的苦，一名人妻常因感染就醫，讓醫師相當不解，詢問對方丈夫「包皮割了沒？」女子委屈地說「沒有」，隨即開始抱怨丈夫射出的精液是黃綠色的，不只濃又臭，甚至飄著一股魚腥味。醫師已察覺有異，建議人妻帶著丈夫一起來檢查，結果驗出染性病「淋病」。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》節目中分享，上述人妻無奈透露每回和老公激情一番後就容易感染陰道炎與尿道炎而求診，由於復發情況太頻繁又嚴重，因此問診時一聽到女子描述「丈夫射出來味道都很臭」、「魚腥味」、「顏色是黃綠色」等字眼，即要她帶丈夫一同就診。

歸家豪表示，該丈夫前來就診時，進行精液分析及細菌培養後發現，精液顯示有「淋病雙球菌」，亦即感染了淋病，精液中的白血球數也升高，使得夫妻受孕不易，於是歸家豪幫丈夫割包皮，並治療淋病。

之後一段時間，夫妻未再求診，直到數年後，丈夫再度出現診間，原來是之前治療淋病、割包皮後，生下一胎，如今為了想生第二胎，想再次做精液檢查。

歸家豪並衛教補充，正常、健康精液顏色為米黃色至乳白色，若有輕微感染，可能出現白色，較常見於念珠菌等較不嚴重的感染。再者則是「血精」，可能是儲精囊破裂或輕微發炎，通常不會痛，但也得留意攝護腺癌，因為若癌細胞已經咬破血管，也會射出血精。若精液呈現黃綠色或草綠色，則要小心感染淋病。