港股上市公司招金礦業計畫斥資6.29億澳元，收購澳洲礦企Tietto Minerals。Tietto Minerals於3日表示，不建議股東接受招金礦業收購要約，其認為每股0.58澳元的收購價嚴重低估公司的價值。對此，招金礦業表示失望。

香港經濟日報報導，已持有Tietto Minerals約7％股份的招金礦業，在10月30日提出以每股0.58澳元的收購剩餘93％的股份，較10月29日Tietto Minerals收盤價溢價36.5％。

Tietto Minerals形容，招金礦業收購時機投機取巧（opportunistically），尤其該公司西非科特迪瓦的阿布賈金礦繼2023年初首次投產後，業績持續改善。Tietto Minerals正針對阿布賈以南11公里處潛在礦場進行最終可行性研究，預計將於2024年初完成。

招金礦業發聲明指出，對於Tietto Minerals董事會沒有看到公司現金收購要約的價值感到失望，認為收購作價為股東帶來很有吸引力的溢價。