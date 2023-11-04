國民黨主席朱立倫昨(3日)揭露，已親向民眾黨總統參選人柯文哲提出日本式及德國式兩種新方案來決定正副總統人選。柯則重提全民調，但願意「讓分」，藍白合仍無共識。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯昨(3日)在中天電視《大新聞大爆卦》節目中透過民調分析，經過幾場造勢，侯友宜民調有起色，那藍白總統大選這個局能不能合，也不見得真的是最重要事情，「反而藍白不鬥才是最重要事情」。

徐巧芯分析，最近大家關心的是民調上，柯文哲跟侯友宜開始出現變化，在美麗島電子報3日公布的最新民調中，侯、柯差距來到7.2%(侯為25.2%、柯為18%)，跟兩件事情有關，第一，基層面對柯最近的說法跟態度，對侯抱有更多同情跟支持，很多藍軍支持者之前不確定藍白合，到現在多數不看好藍白，所以回歸支持藍；第二，造勢場，可以看到國民黨陸軍實力，當然空軍也很重要，增加大家氣勢，還有韓國瑜站台的金句，有穩定軍心作用，經過幾場造勢，侯友宜民調有起色。

徐巧芯認為，今(4日)侯友宜萬人造勢大會第五站到台北市，也可能是萬人上街頭，侯友宜氣勢在往上升，那藍白總統大選這個局能不能合，也不見得真的是最重要事情，反而藍白不鬥才是最重要事情。她說，自己一直都是支持藍白合，但這件事要看彼此互信，而不是強迫，一旦雙方支持者情緒起來，最爽的會是民進黨總統參選人賴清德。