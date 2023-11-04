國民黨提出「藍白合」總統參選人產生的新方案，民眾黨總統參選人柯文哲仍堅持全民調，但也表示若在誤差範圍內，無論勝負他會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。《大新聞大爆卦》節目3日針對「柯表明若全民調在誤差內，無論勝負願謙卑擔任副手，你覺得國民黨該接戰全民調嗎？」進行網路投票，結果62%的網友表示支持。

中天政論節目《大新聞大爆卦》3日舉行網路投票，題目為「柯表明若全民調在誤差內，無論勝負願謙卑擔任副手，你覺得國民黨該接戰全民調嗎？」22分鐘累積3946票，結果62%的網友表示支持；33%的網友表示不支持；4％則選「其他」。

另外，針對藍白合，民眾黨立委邱臣遠表示，國民黨主席朱立倫提出兩個新方案，相對來看對民眾黨不利，因為國民黨立委候選人有69席，民眾黨則只有11席，比賽結果看起來很清楚。

調查單位:中天新聞

主持人:馬千惠

辦理時間:2023/11/03，14:00至16:00止

抽樣方式:方便取樣

母體數:1950萬人(2024預估選舉人數)

樣本數:調查即時顯示，並於結束後公布

誤差值:方便取樣，無法統計誤差值

經費來源:中天新聞