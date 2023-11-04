【全程字幕】徐春鶯傳列不分區遭民進黨圍剿！ 柯文哲：每個人要為自己辯護 @ChinaTimes

日前有媒體報導，民眾黨總統參選人柯文哲擬將身為陸配的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯納入不分區，綠營紛紛群起圍攻，民進黨總統參選人賴清德更指稱她是共產黨員、若當立委接觸到國防外交機密資料，台灣有危險。對此，徐春鶯親上火線回擊，反嗆若自己是共產黨員，「驅逐出境都可以！」

據《鏡週刊》4日報導，對於賴清德指控其為共產黨黨員，徐春鶯怒批，連副總統都說她是中共黨員，太可怕了吧，且沒有經過查證。徐強調，自己從未加入過共產黨，也沒有出任大陸國家幹部，調查局或國安單位都可以去查，只要查到註銷自己的台灣身分證，或驅逐出境都可以，但如果沒有，要還自己清白。

該報導提到，針對近期外界熱議，以及政府官員的發言，徐春鶯質疑，不少人對大陸來的人，充斥著負面印象跟敵視，對新住民的刻版印象根深蒂固。她更稱，非常遺憾台灣政府嘴上喊的多元文化、包容，都只是表面功夫。

《鏡週刊》報導還指出，至於過去有媒體稱徐春鶯是大陸國家幹部，徐回應，想當大陸國家幹部是不容易的，自己在大陸時還很年輕，怎麼可能坐上這個位置，且也從來沒有說過自己是國家幹部。

報導中亦提到，另對外界質疑徐春鶯在陸工作時有配車，她回應，自己當時做到人事科長，因為是部門主管，出門公務的時候有派車，但沒說過是配車。徐還出示證據自清，她是就讀上海復旦大學，畢業後被分配到上海虹口區轄下的綜合貿易公司工作，接下來被調到上海楊浦區商業局轄下的綜合貿易公司，於1993年來台依親，在2000年取得中華民國身分證。

《鏡週刊》文中也披露，徐春鶯還指出，大陸在那個年代，工作都是用分配的，大學畢業都是主管，不用到第一線當員工，且雖然自己待過的公司都是國營單位，但自己負責的是員工福利這方面，共產黨的部分根本與她無關，且徐還指出在大陸要加入共產黨是一件非常不容易的事，自己完全沒資格踏進去。

不過根據最新消息，民眾黨目前預測全名單至少有8席，據透露，前三名確定為前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、前時代力量立委黃國昌，以及前台北市副市長黃珊珊，第六名則為前台北市議員林國成，第八名是資深媒體人張啓楷；而四、五、七名為醫界與法政背景的學者。徐春鶯在第一波名單並未被列入。