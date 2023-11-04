2024總統立委大選將在2024年1月13日舉行，知名作家瓊瑤心繫台灣選舉，在臉書感嘆「有些事真的看不過去」，1日突透露扭傷腰部，痛到坐立難安，所幸經過熱敷好轉許多，她開玩笑道：「我是九命怪貓，你們忘了嗎？」

瓊瑤上月25日在臉書發文問候粉絲：「大家都好嗎？都在我身邊嗎？最近世界亂糟糟，新聞中不是戰爭，就是選舉。我誠懇希望，我的朋友們，都有一顆智慧善良的心，來面對這一切。」她分享近況，目前投入大量心血完成自費新作《瓊章瑤句》，「我並沒有休息，也沒隱居。」

事隔1日，瓊瑤在留言區感嘆：「各位親愛的朋友：謝謝你們給我的安慰，你們不能理解，為什麼我如此難過？因為我心中還掛念著選舉，這一陣子，選舉的種種事情，都在影響我的心情。我覺得我是台灣的居民，有些事真的看不過去。」她呼籲政治歸政治，小說歸小說，期盼外界用有愛的心來看不太可愛的世界。

瓊瑤不慎扭傷腰部。（圖／FB@瓊瑤）

大前天（1日），瓊瑤又在該篇留言區更新：「昨天不小心扭到了腰，居然一直痛到現在。擦藥、熱敷、吹風機都用上了，還是坐立難安。所以沒有上來跟大家談天！」許多網友紛紛留言關心，並提出各種養傷的方式，讓瓊瑤備感窩心，一一按粉絲留言讚。

當日晚間，瓊瑤再度留言報平安：「各位，不要擔心我的身體！只是小小的扭傷，我能夠走路，起身坐下，證明骨頭沒事。應該是筋絡的問題，現在已經好多了！大家不要為我著急，更不用擔心！」還幽默地說：「我是九命怪貓，你們忘了嗎？」

昨（3日），瓊瑤在臉書分享《三首小詩》：《我有一片天》、《雙映樓》、六十周年紀念《瓊章瑤句》，透露這是搬家到淡水後的小記錄，雖然離開可園內心隱隱作痛，但淡水卻給了她另一片天空。粉絲留言關心腰傷狀況，瓊瑤回應：「確實很痛！已經4天了，我還在用熱敷，也貼了針灸貼，希望明天就好了！」台北市政府文化局局長蔡詩萍則留言：「好優雅的背影，瓊瑤姊多保重」，瓊瑤反誇：「謝謝！你怎能三頭六臂，寫出那麼多書？還要跑百碼？還要簽書會？還要上班跑行程？真是讓人不佩服也難！」蔡詩萍回應：「其實也滿累的啦，但總是要奮進的人生啊！期待您健康，繼續書寫」，瓊瑤搞笑地回：「不寫書了！看你的書！」