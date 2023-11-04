以色列、埃及和哈瑪斯達成協定後，巴西駐巴勒斯坦大使館今天公佈第3批獲准離開加薩走廊的外籍人士名單，巴西公民再次被排除在新名單之外。

據巴西駐巴勒斯坦大使坎迪亞斯（Alessandro Candeas）指出，第3份名單包括德國、美國、義大利、印尼、墨西哥和英國的公民，總共571人，其中有367名美國人，127名英國人。

巴西駐埃及大使尼托（Paulino de Carvalho Neto）表示，很難預測仍在加薩走廊的34名巴西人，何時能夠獲准越過邊境進入埃及，因為目前沒有足夠條件將他們自衝突區撤離。

在加薩走廊的巴西人表示，以哈衝突砲火不斷，令他們每天都提心吊膽，和親人通訊變得越來越困難，該地區還面臨水、食物和藥品短缺的問題。

以色列、埃及和哈瑪斯達成協定後，加薩當局在過去兩天先後公布兩批獲准經由拉法（Rafah）關卡離開加薩走廊的外籍人士名單。

這些國家包括澳洲、奧地利、保加利亞、芬蘭、印尼、約旦、日本、捷克共和國、亞塞拜然、巴林、比利時、韓國、克羅埃西亞、美國、希臘、荷蘭、匈牙利、義大利、馬其頓、墨西哥、瑞士、斯里蘭卡和查德，以及紅十字會和非政府組織的職員。

為試圖讓在加薩走廊的34名巴西人儘快撤離衝突區，巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）昨天與埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）通電話，蘇克里答應幫忙安排巴西公民撤離事宜。

巴西駐耶路薩冷外交官員指出，以色列沒有干涉名單的編製，也沒有歧視巴西公民。

巴西駐巴勒斯坦大使坎迪亞斯認為，獲准通過拉法關卡離開加薩的外籍人士名單缺乏「明確標準」。

巴西駐埃及大使尼托表示，一切都取決於以色列當局的批准。根據埃及與以色列2007年達成的協議，拉法關卡由埃及控制，但經由此關卡進出加薩，必須先得到以色列批准。

一架巴西空軍飛機已經在埃及境內等候，隨時準備載運獲准撤離加薩的巴西人返國。（編輯：陳承功）1121104