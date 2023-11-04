一名女網友只有國中畢業，上個月抱著試試的心態應徵一間頗有名的公司，沒想到收到面試邀約，最後因人資搞錯履歷讓她順利錄取，原PO坦言，現在每天上班都提心吊膽，害怕真實學歷被發現，許多網友看了都批公司太誇張。

一名女網友在《Dcard》發文表示，她只有國中學歷，上個月抱著嘗試的心態投履歷到一間滿名的公司，沒想到收到面試邀約，面試當下突然有人打斷人資，導致履歷被搞錯。

人資問她「您是北商畢業的，對於期望薪資的部分是多少？」原PO當下沒反應過來，就回「依公司規定」，最後順利錄取。她事後覺得不對勁，回想面試狀況才發現人資搞錯履歷。

原PO坦言，現在每天上班都很怕被發現真實學歷，只好在辦公司努力自學，搞得壓力很大，不知道是否該向主管坦承。

許多網友看了直呼誇張，「這間公司很雷，但是妳靠別人學歷拿到工作，報到提供畢業證書沒有穿幫嗎」、「妳在報到前就應該承認了，這沒有欺騙的問題嗎？」不過也有人認為，「妳是過了面試被錄取的，剩下就是看能不能勝任這項工作」、「就盡力做就是了，如果他們覺得妳的表現適合是不會在意這些的。」