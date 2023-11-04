國民黨拋新方案「準全民調」 藍發言人：我們要組英雄聯盟 @ChinaTimes

藍白合仍陷僵局，國民黨主席朱立倫昨(3日)提出日本式及德國式兩種新方案，來決定正副總統人選，並強調國民黨總統參選人侯友宜表示尊重黨中央的決定。民眾黨總統參選人柯文哲則是主張全民調，但在誤差範圍內（3％）願禮讓當副手。國民黨發言人楊智伃昨在臉書發文表示，國民黨提出來的兩個方案，都是加入了「團隊」的概念，「我們沒有要看英雄打架，我們要的是組一個英雄聯盟」。

楊智伃指出，這兩個月的溝通協調，就是為了政黨輪替、為了民主改革、為了終結民主獨裁，都期待改變民進黨一黨獨大後、霸道濫權的現況，國民黨提出來的兩個方案，都是加入了「團隊」的概念，為了都是在將來組成聯合政府時與國會、雙方政黨的認同與共識。她說，日本式部分，為聯合政府與內閣制做準備，加入了「國會」認同，而德國式，為聯合政府的團隊做準備，基本上就是全民調，但加入了「政黨支持度」。

楊智伃強調，我們沒有要看英雄打架，我們要的是組一個英雄聯盟，都不是為了個人或是個別政黨，將來的聯合政府更不需要英雄主義，面對一黨獨大的民進黨，我們要打的是團體仗，不是個人對個人的協商，所以我們提出的兩個方案，都是以團隊為出發，若沒有團隊就沒有個人。