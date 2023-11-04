大陸河南日前傳出一件新生兒頭部遭護理師燙傷事件，家長氣憤將孩子傷口照片張貼網路，指稱醫院護理師將僅出生4天的新生兒躺在高溫的藥浴墊子，過程長達10幾分鐘，畫面中也可見其後腦勺呈大片深紅痕跡，傷口嚴重。院方後續表示將作出懲罰，但家長卻發現該名護理師仍正常上下班。

據了解，該名新生兒家長前（2）日於網路張貼自己尚處於繈褓中孩子的傷口照片，畫面可見其後腦勺大片紅腫，更起大泡、流出黃色膿水，傷口慘不忍睹。家長表示，釀成孩子受傷的人是醫院的護理師，並清晰指出事發當天為上月6日，那一日護理長與平時讀者洗藥浴的護理師皆休假，改由另一名護理師值班，未料卻因此發生意外。

家長進一步指出，孩子不會說法，只能疼得哇哇大哭，更擔心因為此事影響孩子將來腦部發育，最終才想到上網發文、尋求有經驗的醫師或專家幫助。貼文經曝光，網友也紛紛留言表示：「必須走法律程序」、「應該將護理師調換崗位！」、「可憐的娃」、「支持提告到底」。

院方後續有為孩子進行治療，並承諾將對該名護理師予以懲處，但家長憤怒控訴，稱孩子住院的20幾日裡，仍可看見該名肇事的護理師每天正常上下班。距離事發已過去一個月，院方表示孩子的傷口已經完全愈合，同時提出「承擔醫療費用」的和解協議；家長目前計劃走法律程序，院方仍與家屬持續協議中。