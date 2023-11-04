台中市警局第一分局繼中派出所專案警員，日前透過長期佈線蒐證，掌握2名失聯用男及移工當藥頭販毒，報請檢察官指揮偵辦後，便衣員警到現場埋伏，在毒品交易現場直接逮人，當場查扣破百包「蜘蛛人」圖樣的毒品咖啡包、K他命、安非他命數包及贓款3萬多元。。

據了解， 周姓（29歲）、阮姓（32歲）2名移工供稱，他們從去年10月就開始逃跑，原本是在工廠從事加工工作，因對當時的薪資待遇不滿意才會逃跑，但逃跑期間沒有固定收入，又急於賺錢求個溫飽，才會販賣毒品，警詢後移送台中地方檢察署偵辦。

第一分局分局長吳燕山在此呼籲，吸毒危害一生，民眾切莫因一時好奇以身試法，如發現周遭有可疑人士販賣或施用毒品等行為應即向通報轄區派出所，以利即時查緝並追朔上游；本分局將持續加強防制轄內毒品人口是否涉及不法犯罪，並列為查緝重點，以維護社會治安。

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