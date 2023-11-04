YouTuber「我是老爸，我不要當爸」，因為腦瘤破裂必須返台動手術，全家人便從新加坡搬回台灣，沒想到處理房子退租及小孩的學費等，零零總總加起來大概賠了將近一百萬。

YouTuber「我是老爸，我不要當爸」與老婆分享從新加坡搬回台灣的花費，他們表示網路簽兩年約，解約時剩15個月，賠了400元新幣（約1萬台幣），退租房子部分，包含押金、仲介費、家俱費加清潔費，加起來共賠了42萬台幣，至於小孩學費部分，則賠了近60萬台幣，不過校方表示仍有商討空間，因此還有拿回部分款項的機會，不過面對這筆龐大金額，老爸仍不免感嘆：「我失敗了」。

我失敗了！突然離開新加坡...賠了多少錢？房租？學費？還有...。（影片／我是老爸,我不要當爸YT）

至於提到房東部分，他們表示雖然對方略有怨言，仍舊得樂觀看待：「這就是我們這輩子會遇到的那個人生高低起伏」，至於新加坡的旅程，則是暫時畫上休止符，至於是否會再搬回去住，他們強調一切就是看緣分，目前則是以擁有健康身體最重要。

手術後第三天！老爸反應很還是很慢....努力中！。（影片／我是老爸,我不要當爸YT）

老爸歷經二次開刀加上住院療養後，日前終於順利出院，雖然術後可能出現右半部肢體不協調、右眼視覺受損等狀況，好在比預期還好，如今也順利展開新生活。