一名網友分享，某天一位超小氣的親戚竟帶著一盒蛋黃酥來家裡，期間不斷勸原PO的爸爸和阿嬤快點吃，但自己卻一口不吃，讓他覺得怪怪的，因此對方一走他立刻就拿起蛋黃酥檢查，結果發現這盒蛋黃酥已經過期兩周了，讓他超傻眼也超不爽，引起網友討論。

一名網友昨在「匿名公社」上分享，某天下班回家，看到一個親戚坐在客廳跟老爸喝茶，桌上還放著一盒蛋黃酥，那位親戚很驕傲地說是特地帶來給他們吃的，然後整晚都在勸老爸和阿嬤快吃蛋黃酥，但自己卻完全沒有吃，只是在一旁狂喝茶。

原PO表示，他看到這個畫面覺得很納悶，畢竟小氣鬼會拿東西來，真的是太陽打西邊出來，等那位親戚離開，他拿起蛋黃酥的盒子看，結果發現有效日期為10月17日，已過期2周了，難怪會這麼好心拿過來給他們吃，重點是爸爸還覺得沒什麼，反正還可以吃，讓他氣到胃痛。

貼文引起網友討論，不少人認為應該要當面拿起來指出東西過期了。另有網友則分享類似的經驗說，鄰居也超摳門，超難得送禮，一開始也是以為鄰居間禮尚往來，結果每次不是把壞掉的水果塞在裡面，就是拿那種過期超久的餅乾來，還會覺得自己有送禮，所以別人要感謝他。