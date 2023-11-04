中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅3日應約與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾為以巴衝突問題通電話。王毅強調，中方願與沙共推盡快召開更具權威性國際和會，落實「兩國方案」達成新的共識，明確具體步驟。費薩爾認為，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題最有效方案，將努力推動即將召開的阿盟峰會凝聚更大共識。

費薩爾表示，感謝中方在以巴衝突問題上主持公道，支持阿拉伯國家倡議主張，讚賞中方發揮大國作用，努力推動安理會採取行動。沙烏地呼籲立即停火，確保救援物資盡快運抵迦薩，緩解人道主義災難。

王毅說，聯大緊急特別會議高票通過阿拉伯國家提出的決議，反映了國際社會的強烈呼聲和人心向背，中方堅定支持。作為本月安理會輪值主席國，中方將繼續為恢復和平盡最大努力，推動安理會履行責任，發揮作用，凝聚共識，盡快推出有助於緩解當前危機、維護巴勒斯坦人民正當權利的決議。

王毅表示，沙烏地是具有重要影響力的地區大國。中方讚賞沙烏地當年積極促成「兩國方案」，期待並相信沙烏地將繼續與其他阿拉伯國家一道，為實現地區和平作出努力。中方願與沙烏地和各方加強溝通協作，推動盡快召開更具權威性的國際和會，為落實「兩國方案」達成新的共識，明確具體步驟。

費薩爾表示，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題、實現持久和平的最有效方案，沙烏地將繼續為之努力，推動即將召開的阿盟峰會凝聚更大共識。

雙方還就中沙關係交換了意見，表示將加強戰略溝通，深化各領域合作，攜手推動中沙全面戰略夥伴關係持續向前發展。