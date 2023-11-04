國際大導蔡明亮最近推出新作電影《日子》與展覽《蔡明亮的日子》搭配同步展映，一向常親力親為賣票的他，昨(3日)晚間突發道歉文向路人致歉，他表示昨天到台大賣票，可能心急加上疲累，「竟然像火山爆發，對人出言不遜起來」，回憶昨天遇到4位路人，為了賣票竟然亂說話，事後回想很後悔，想藉此向他們道歉。

蔡明亮昨發文表示，昨遇到4位中年男女，他便拿著《日子》的票上前推銷，對方給予尷尬不失禮貌的微笑，讓他碰了軟釘子，而蔡明亮說，自己後來不知哪根筋不對，竟脫口說出：「生為台灣人是不是應該至少看一部侯孝賢的電影，或至少看一部楊德昌的電影，或至少一部蔡明亮的電影，不然被人家問起來會不會有點丟臉」，接著自覺話太重了，立刻補充：「我是說笑的」。

蔡明亮發文。（圖／翻攝自蔡明亮Tsai Ming Liang 臉書）

聞此，蔡明亮說那4位路人依舊呵呵笑，他便轉身告別，隨即發現自己說錯話，「覺得丟臉的是自己，每一個人都有自由，決定做任何事，決定看自己想看的電影，我不該強人所難」，認為自己那番話很沒禮貌，想藉由臉書公開向那4個人道歉，並坦言賣票賣了兩、三個月，真的太過疲累，才會說錯話。

最後，蔡明亮不忘貼心說：「但也別為我擔心，我休息一會就好了，謝謝這段時間陪我賣票的學校師生，與各行號單位的同仁及長官，也謝謝願意看《日子》的朋友，很高興跟大家一起為我們的明天努力」，網友回應：「導演，你説得很好，喜歡這種自信」、「台灣電影史上有侯孝賢、楊德昌、蔡明亮是多麼幸福美好的事」、「無論幾歲都難免偶爾失言，懂得反省認錯的人，品格才高貴」、「可以不用檢討自己因為並沒有那麽沒禮貌，但是懂得檢討自己的人這世界好少好少。」。