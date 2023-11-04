民進黨總統參選人賴清德過去提出2024大選政見，稱未來如果當選總統，要繼續推動社會住宅，包含興建、包租代管與租金補貼合計達到覆蓋100萬戶。總統蔡英文也曾喊出，任內要興建20萬戶社會住宅，但據內政部今年8月說法，目前只興建8.4萬戶，實質上已經跳票。對此，高雄市議員陳美雅痛批，反觀韓國瑜在高雄市長任內推動社會住宅興建，卻被民進黨抹煞，高喊大家要還韓公道。

陳美亞昨（3）日在中天節目《廟口開講》表示，韓國瑜擔任市長的時候，蓋了南台灣首座的社會住宅，叫「凱旋青樹」，韓國瑜也增加前金區舊警察宿舍社會住宅，這都是韓國瑜任內完成的，結果民進黨現在竟然說韓國瑜任內的社會住宅增加戶數是0。

對於民進黨的說法，陳美雅怒轟，「連韓國瑜為高雄市做的努力都要用謊言來抹煞，說韓國瑜沒興建社會住宅，自己可以保證這些社宅都是韓任內興建的，大家要還給他一個公道」。

陳美亞還提到，每次自己在議會質詢時，只要說出人民心聲的時候，就被1450開始出征。陳痛訴，「他們用非常粗魯、非常黃色、非常妖魔鬼怪、下流的話來羞辱我，自己沒有金山銀山，但是仍堅信台灣社會需要公平正義。」