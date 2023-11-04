一名林姓人夫兩年前意外發現妻子偷吃蔡姓同事，妻子雖坦承過錯，但他仍未嚥下這口氣，除了怒告蔡男求償判賠40萬元，更離譜寄出黑函予蔡男的9名公司主管，因此再一次鬧上法院。案件審理期間，雙雙於路上相遇，未料林男居然拿出辣椒水，衝蔡男眼睛洩憤狂噴。台北地院審理，依傷害罪判處林男拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，林男指控妻子與蔡男自2020年12月至2021年1月間有親密關係往來，侵害其配偶權，一怒之下將蔡男提告並求償200萬元。對此，林男於庭上承認確有此事，但強調不知對方已婚身份；蔡妻出面作證，士林地院判決林男須賠償40萬元。

不過，林男獲賠後仍未能消氣，後又要求於公司人資部任職的妻子暗中查詢員工個資，再分別於同年8月、9月間向蔡男公司的9名主管寄出黑函，函中直批蔡男：「養老鼠咬布袋」、「問題是這種人我實在覺得垃圾都不如」。

蔡男除了認為遭受林男夫妻二人的誣陷，甚至害他飽受同事異樣眼光，憤而提告求償60萬元，後獲賠20萬元。事情並未就此告一段落，該案審理期間，二人於台北市中山區一處路口相遇，林男竟下車手持辣椒水對蔡男一路猛追狂噴，導致林男雙眼結膜、頸部、右上肢等處灼傷，蔡男因此挨告傷害罪。

台北地院審理，認為林男與蔡男素有糾紛，對於林男狂噴對方辣椒水的行為實屬不該，審酌其已坦承犯行、犯後態度上課，最終依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。