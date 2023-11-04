資深經紀人孫德榮2013年罹患膀胱癌三期，因治療效果不理想，隔年開刀切除病灶並用大腸做人工膀胱。不過，孫德榮近日排尿困難，推測人工膀胱可能被腸液蓋住，趕緊到榮總掛急診。當30公分尿管插入身體時，孫德榮痛到哇哇大叫，令人心疼。

孫德榮在YouTube頻道上傳搭著藝人Gina保母車到榮總看病的影片，住院醫生檢查兩側腎臟、膀胱和肝臟後，安排插尿管導尿，將約30公分的超粗管子放入身體內，孫德榮痛到慘叫，緊抓著別人的手也無法減輕不適。

導完尿後，下一步是清洗人工膀胱，孫德榮表示：「經過剛才插尿管，現在就覺得不痛，最痛的已經痛過了，就感覺涼涼的一直在洗。」他感性地說，一直在跟人生搏鬥，「所以不要問我什麼快死了沒有，快死了你會知道。」

躺在病床上的孫德榮，感謝醫護人員的幫忙，表示至今還有很多醫護人員沒領到疫情補貼，喊話相關部門能為人民著想，醫護該加薪就加薪、該補助就補助。