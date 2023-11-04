新華社4 日報導，中國國家副主席韓正3日在北京會見南非副總統馬沙蒂萊，並共同主持召開中南國家雙邊委員會第八次全體會議。韓正強調，中方願與南非等非洲國家一道，加強在金磚機制、二十國集團、聯合國等平台合作，反對集團政治對抗，踐行真正的多邊主義，共同構建高水準中非命運共同體。馬沙蒂萊表示，南非堅定奉行一個中國政策，願與中方共同努力，鞏固深化南中戰略互信，加強一帶一路倡議與非盟《2063年議程》對接，推動南中、非中關係不斷發展。

韓正表示，中南建交25年來，兩國關係實現從夥伴關係到戰略夥伴關係再到全面戰略夥伴關係的跨越式發展。雙方政治互信、利益交融、民心相通不斷深化，各領域務實合作持續推進，多邊協作緊密高效。今年8月，中國國家主席習近平成功國是訪問南非，與拉瑪佛沙總統達成系列重要共識，為兩國友好合作指明發展方向，推動中南關係步入「黃金時代」。

韓正說，中南國家雙邊委員會一直發揮著協調兩國重要領域合作的關鍵作用。本次會議就全面落實兩國元首會晤成果、深入推進雙邊務實合作充分交換意見，達成廣泛共識，對於指導和落實未來雙邊各領域合作、推動中南全面戰略夥伴關係破浪前行具有重要意義。下階段，雙方要不斷鞏固政治互信，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定互相支持，讓兩國傳統友好薪火相傳。要持續深化務實合作，以落實《中南十年合作戰略規畫》為契機，在高品質共建一帶一路八項行動下拓展合作空間。要豐富擴大人文交流，繼續推進兩國在教育、醫療、體育、文化、旅遊等領域合作。要主動加強國際協作，在氣候變化、糧食安全、聯合國2030年可持續發展議程等議題上深化溝通，提升全球南方國家在全球治理中的代表性和發言權。

韓正表示，在當前世界多極化進程中，「非洲力量」不斷壯大、「非洲聲音」更加響亮。中方願與南非等非洲國家一道，加強在金磚機制、二十國集團、聯合國等平台合作，反對集團政治對抗，踐行真正的多邊主義，共同構建高水準中非命運共同體，向世界展現開發中國家聯合自強的力量，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。

馬沙蒂萊表示，南非高度重視發展對中關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方共同努力，發揮好雙邊委機制對兩國關係發展的積極推動作用，鞏固深化南中戰略互信，拓展各領域合作，加強一帶一路倡議與非盟《2063年議程》對接，推動南中、非中關係不斷發展。

韓正和馬沙蒂萊聽取了中南國家雙邊委員會外交、經貿、礦產、科技、能源、教育、海洋經濟等7個分委會的彙報。雙方同意兩國各分委會全面落實本次會議成果，扎實推進各項工作，為推動中南全面戰略夥伴關係走深走實、加快構建高水準中南命運共同體作出更大貢獻。