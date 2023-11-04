大陸《證券時報》網報導，大陸社保基金會4日公布了《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告(2022年度)》。圍繞年報相關內容和受託管理基本養老保險基金有關投資營運情況指出，2022年基本養老保險基金投資收益額51.05億元（人民幣，下同，約合新台幣224.6億元），投資收益率0.33％。

大陸社保基金會相關負責人表示，2022年社保基金會受託管理的基本養老保險基金投資收益額51.05億元，投資收益率0.33％。與2021年投資收益額631.80億元、投資收益率4.88％相比，有一定幅度的收窄。

2022年全球資本市場受俄烏衝突導致通膨居高、歐美主要經濟體持續加息等因素影響，波動率加劇，國際國內主要資產類別均出現大幅下跌，摩根史坦利全球所有國家紅利再投資指數下跌18.4％，彭博巴克萊全球綜合債券指數下跌16.2％，上證綜指下跌15.1％，中證800指數下跌21.3％，主要機構投資者普遍為負收益。

客觀上分析，2022年基本養老保險基金投資收益收窄主要受全球政治經濟形勢發生深刻變化、金融市場動盪加劇影響。同時也要看到，2022年投資收益雖有所收窄，但仍實現了正收益，進一步增強了做好基金投資營運工作的信心。