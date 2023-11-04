美國「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群進入地中海

隨著以色列持續報復攻擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），加強對加薩攻勢，導致中東緊張情勢升高。五角大廈官員周一說，駐伊拉克和敘利亞美軍已受到23起攻擊。

綜合外電3日報導，就在全球關切，以色列和哈瑪斯交戰是否會擴大為區域衝突之際，美國雙航母20年來首度在東地中海合體。在這次聯演中，有超過1.1萬名美軍人員參與。而美國海軍說，他們演練了「高價值單位防禦、彈道飛彈防禦、海上補給、跨甲板飛行和海上安全作戰任務等」。

美國第6艦隊周五（3日）宣布，美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群，還有第6艦隊旗艦兼兩棲指揮艦「惠特尼山」號（USS Mount Whitney, LCC 20）與兩艘義大利飛彈巡防艦等，在地中海進行了3天軍演。

第六艦隊司令伊希（Thomas Ishee）透過聲明說，雙航母打擊群在動態環境中與盟國及夥伴一起執行任務，展現了相關人員面對任何突發事件，做出果斷敏捷反應的戰力和能力。他並強調，它們出現傳遞了明確的信號，那就是對嚇阻侵略和促進區域各地穩定的承諾。

而上次美軍出動雙航母到東地中海，是2003年攻打伊拉克期間。當時「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）和「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）航母都在東地中海執行任務