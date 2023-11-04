美國「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群進入地中海

隨著以色列持續報復攻擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），加強對加薩攻勢，導致中東緊張情勢升高。五角大廈官員周一說，駐伊拉克和敘利亞美軍已受到23起攻擊。

綜合外電3日報導，就在全球關切，以色列和哈瑪斯交戰是否會擴大為區域衝突之際，美國雙航母20年來首度在東地中海合體。在這次聯演中，有超過1.1萬名美軍人員參與。而美國海軍說，他們演練了「高價值單位防禦、彈道飛彈防禦、海上補給、跨甲板飛行和海上安全作戰任務等」。

美國第6艦隊周五（3日）宣布，美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群，還有第6艦隊旗艦兼兩棲指揮艦「惠特尼山」號（USS Mount Whitney, LCC 20）與兩艘義大利飛彈巡防艦等，在地中海進行了3天軍演。

第六艦隊司令伊希（Thomas Ishee）透過聲明說，雙航母打擊群在動態環境中與盟國及夥伴一起執行任務，展現了相關人員面對任何突發事件，做出果斷敏捷反應的戰力和能力。他並強調，它們出現傳遞了明確的信號，那就是對嚇阻侵略和促進區域各地穩定的承諾。

而上次美軍出動雙航母到東地中海，是2003年攻打伊拉克期間。當時「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）和「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）航母都在東地中海執行任務

文章來源：USS Gerald R. Ford, USS Dwight D. Eisenhower Operate Together in Eastern Med.
文章來源：Ford, Ike carrier strike groups exercise in Eastern Mediterranean
文章來源：U.S. Sixth Fleet Conducts Bilateral, Dual-Carrier Operations in Eastern Mediterranean Sea

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